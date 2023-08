In Augsburg wird nun zur Versorgung von Menschen mit Behinderung geforscht

In Augsburg forscht erstmals in Bayern eine Professorin mit Lehrstuhl für medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung.

Eine Professur für medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung gibt es jetzt in Augsburg – es ist die erste ihrer Art im Freistaat. " Bayern ist auf dem Weg zum Barrierefrei-Staat - auch in der Medizin", sagte Wissenschaftsminister Markus Blume ( CSU) am Mittwoch bei der Begrüßung von Professorin Birgit Prodinger an der Uniklinik Augsburg. Ziel sei "die bestmögliche medizinische Versorgung für alle Menschen, ausgerichtet an ihren individuellen Bedürfnissen".

Bayerns Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Markus Blume. Foto: Uwe Lein, dpa

Neue Professur an der Augsburger Universitäts-Medizinfakultät

Eigentlich hatte die Staatsregierung an der neuen Augsburger Universitäts-Medizinfakultät ein "Interdisziplinäres Medizinisches Zentrum für Menschen mit Behinderung (IMZMB)" einrichten wollen, das "nationale und internationale Strahlkraft entfalten" sollte, wie die damalige Wissenschaftsministerin Marion Kiechle (CSU) versprach. Von den Plänen im Jahr 2018 blieb eine Abteilung am Institut für Allgemeinmedizin - und die nun gestartete Professur.

Wissenschaftsminister Blume sagte am Mittwoch dennoch, die Staatsregierung löse mit der neuen Professur "ein Versprechen ein". Laut Ministerium wurde das ursprüngliche Konzept eines interdisziplinären medizinischen Zentrums aber "von der Universität zielgerichtet weiterentwickelt". Mit der Anbindung am Institut für Allgemeinmedizin würden "besonders die Entwicklungschancen für die Forschung gestärkt". (AZ/dpa)

