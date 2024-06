3000 Tonnen Hochwasser-Sperrmüll stapeln sich in Augsburg

In der Abfallverwertungsanlage in Augsburg-Lechhausen türmt sich nach dem Hochwasser nasser Müll. Warum er andernorts verbrannt werden muss.

In der Abfallverwertungsanlage (AVA) in Lechhausen stapelt sich nach dem Starkregen vor zweieinhalb Wochen der Hochwasser-Sperrmüll: Bis zum vergangenen Freitag seien knapp 3000 Tonnen Abfälle, die durch die Überflutungen verursacht wurden, angeliefert worden, so die AVA auf Anfrage unserer Redaktion. Neben den Abfallwirtschaftsbetrieben aus der Stadt Augsburg und den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg, die den Müll abholten oder an Wertstoffhöfen einsammelten, kommt der Sperrmüll auch von Bürgern direkt. Bis 30. Juni gibt es die Möglichkeit für Bürger aus Augsburg und den beiden Landkreisen, Hochwassersperrmüll kostenlos anzuliefern.

Nach Hochwasser: Andere Sortieranlagen in Bayern kümmern sich

Aktuell lagert die AVA den Hochwasser-Sperrmüll in einer Halle. In Augsburg selbst kann er nicht verbrannt werden. Grund: Aktuell sind aufgrund einer seit längerem geplanten Revision nur zwei von drei Verbrennungsöfen in Betrieb. Die 3000 Tonnen, angeliefert innerhalb von wenigen Tagen, überstiegen die Kapazitätsgrenzen der AVA deutlich, teilt das kommunale Unternehmen mit. Man liefere nun den Müll an andere bayerische Sortieranlagen, die noch Kapazitäten haben.