Überschwemmungen im Saarland: Helfer aus Augsburg sind vor Ort

Es musste alles kurzfristig gehen. Die Wasserwacht rückte in der Früh aus. Ein ehemaliger Augsburger berichtet aus dem Krisengebiet.

Land unter im Saarland. Die Nachrichten klingen bestürzend. Weite Teile des Saarlands sind überflutet. Die Unwetterwarnung ist aufgehoben, aber die Wasserpegel steigen. Vor Ort sind Helfer aus Augsburg. Am Samstagfrüh um 2 Uhr machten sich Helfer der Wasserwacht auf den Weg nach Saarlouis. Ein ehemaliger Augsburger berichtet über die Lage in Saarbrücken. Michael Schreiner hat viele Jahre lang in verantwortlicher Position für die Augsburger Allgemeine gearbeitet.

Schlauchboote liegen bereit an der Absperrung der Polizei in der Fischbachstraße in Saarbrücken. Foto: Harald Tittel, dpa

Das Ehepaar, das viele Jahre in Augsburg gewohnt hat, lebt nun in Saarbrücken. Michael Schreiner, der als Fotograf auf einigen Ausstellungen in der Region Augsburg präsent war, sagte am Samstagmorgen: "Hier bei uns im Viertel ist es glimpflich. Garten matschig, ein paar Pfützen im Keller. Aber an vielen Orten ist es wirklich übel." Man habe Glück gehabt, weil die Wohngegend höher liege. Man hoffe jetzt, dass der Regen aufhört.

So sah es am Samstagvormittag an der Stadtautobahn in Saarbrücken aus. Foto: Michael Schreiner

Saarbrücken ist für viel Regen bekannt. Fußballfans wissen es: In der zurückliegenden Saison im DFB-Pokal waren gleiche mehrere Heimspiele des 1. FC Saarbrücken richtige Wasserschlachten. Ein Spiel musste abgesagt werden wegen des Regens. Es wurde nachgeholt.

Helfer sagen private Termine am Pfingstwochenende ab

Bayerische Wasserrettungskräfte sind aktuell im Saarland. Isabella Reiter, Geschäftsführerin vom BRK-Kreisverband Augsburg-Stadt, sagte am Samstagmorgen: "Um 3.46 Uhr nachts erreichte mich die Nachricht auf dem Handy, dass unsere Wasserwacht alarmiert wurde. Wenn man weiß, dass unsere Wasserwacht komplett ehrenamtlich besetzt ist, und sie dann gerade über Pfingsten alles Private spontan hintanstellen, um zu helfen, wo sie gebraucht werden - das verdient den größten Respekt."

Ein Wasserrettungszug besteht aus Boots- und Tauchtrupps, einer Führungskomponente und setzt sich aus mindestens 32 Einsatzkräften zusammen. Dieser Zug ist in der Lage, sich mindestens 24 Stunden autark zu versorgen, heißt es. Der entsandte Wasserrettungszug kommt aus Schwaben und setzt sich aus Einheiten mehrerer schwäbischer Landkreise zusammen. Zugführer ist der Augsburger Marco Greiner.

Samstagvormittag in Saarbrücken: Hochwasser beim Staatstheater. Foto: Michael Schreiner

Einen unmittelbaren Bezug zu Saarbrücken hat Christof Trepesch, Leiter der städtischen Kunstsammlungen in Augsburg. Er stammt aus Neunkirchen, das nahe an Saarbrücken liegt. Am Samstag sagte Trepsch, dass er geplant hatte, am Donnerstag Freunde und Bekannte im Saarland zu besuchen. Sie dürften glimpflich davon gekommen sein, so Trepesch: "Sie wohnen auf dem Berg." Interessant ist, dass sich Trepesch bereits im Jahr 2002 mit dem Thema Regen in Saarbrücken befasst hatte. Er schrieb einen geschichtlichen Beitrag. Die Überschrift lautete: "Zur Hochwasserproblematik im Saarland Museum".