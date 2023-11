Der Prozess um geplanten "Ehrenmord" an Jesidin: Bruder entschuldigt sich

Ein Vater und ein Bruder einer Jesidin aus Augsburg wurden zu Haftstrafen verurteilt, weil sie ihren Mord geplant haben sollen. Im Berufungsprozess fällt ein Verhalten auf.

Der Vater lehnt sich betont lässig zurück, stützt ein Knie an der Anklagebank ab. Die Haltung des 45-Jährigen scheint auszudrücken, was er von dem jungen Zeugen hält, mit dem seine Tochter einst ein Paar war: nämlich nichts. Weil die damals 16-Jährige eine Beziehung zu dem Muslim hatte, sollen der Patriarch der elfköpfigen jesidischen Familie und einer seiner Söhne ihren Mord geplant haben. Bei Jesiden werden Beziehungen nur innerhalb der religiösen Gruppe toleriert. Die beiden Männer wurden im vergangenen März zu Haftstrafen verurteilt, vor dem Augsburger Landgericht wird der Fall nun in einem Berufungsverfahren neu aufgerollt. Einer der Angeklagten entschuldigt sich am ersten Prozesstag, die Anwältin des Mädchens ist aber wegen einer anderen Sache erleichtert.

Wo genau sich die inzwischen 17-Jährige aufhält, weiß nicht einmal ihre Anwältin Isabel Kratzer-Ceylan. Die Jugendliche, die damals laut den Ermittlungen unter Druck ihres Vaters und Bruders ihren eigenen Abschiedsbrief schreiben musste – ihr offenbar geplanter Tod sollte demnach nach einem Suizid aussehen –, befindet sich weiterhin in einem Zeugenschutzprogramm. Sie musste ihr altes Leben mit ihrer Familie, ihren Freunden, ihrem Freund und der Schule aufgeben. Die Polizei stuft das Mädchen weiterhin als stark gefährdet ein. "Ihr geht es gut, sie befindet sich an einem gesicherten Ort", berichtet Kratzer-Ceylan.

Jesidin in Augsburg mit Tod bedroht: Familie sah die Ehre beschmutzt

Weil sie einen Türken und Muslim zum Freund hatte, soll das Mädchen von ihrer Familie drangsaliert, geschlagen und mit dem Tod bedroht worden sein. Die Angeklagten sahen offenbar die Ehre der Familie jesidischen Glaubens, die aus dem Irak stammt, durch die Beziehung als beschmutzt an. Der inzwischen 45 Jahre alte Vater und der 24 Jahre alte Bruder wurden am Augsburger Amtsgericht zu jeweils drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Die beiden Angeklagten legten über ihre Anwälte Berufung ein, die Staatsanwaltschaft ebenso.

Dass die beiden Männer, die seit rund 19 Monaten in Untersuchungshaft in der JVA München und im Gefängnis in Gablingen sitzen, hier am Landgericht keinesfalls mit milden Urteilen rechnen können, sollten sich die in der ersten Instanz festgestellten Vorwürfe bestätigten, stellt die Vorsitzende Richterin Claudia Kögel sofort klar. Sie hält eine Bewährungsstrafe für ausgeschlossen. Die Richterin sagt in Richtung der Angeklagten, das Gericht werde es indes "einpreisen", wenn man der Geschädigten eine erneute Aussage ersparen könnte. In der ersten Verhandlung wurde die Jugendliche zu ihrem eigenen Schutz per Video in den Gerichtssaal zugeschaltet. Claudia Kögel regt ein Verständigungsgespräch zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Nebenklagevertreterin unter Ausschluss der Öffentlichkeit an. Es dauert über eine Stunde und führt zu einem Ergebnis, worauf sich alle Prozessbeteiligten einigen können.

Berufungsverfahren am Augsburger Landgericht: Anwältin des Opfers erleichtert

Der Rahmen für die Gesamtfreiheitsstrafe liegt der Verständigung zufolge marginal unter dem Urteil des Amtsgerichts. Wie Kögel mitteilt, stehen für den Vater drei Jahre und zwei Monate bis drei Jahre und sechs Monate Haft im Raum, für den Bruder des Opfers eine Gefängnisstrafe zwischen drei Jahren und drei Jahren und fünf Monaten. Dem angeklagten Bruder hält die Richterin zugute, dass er seiner Schwester einen Entschuldigungsbrief geschrieben und er bereits 1000 Euro an sie gezahlt hat. Die Richterin macht aber auch klar, dass sich eine höhere Summe von etwa 15.000 Euro im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleiches strafmildernd auswirken könnte. Tatsächlich wendet sich der Bruder des Opfers (Verteidiger: Werner Ruisinger und Kai Wagler) in der Verhandlung an die Anwältin seiner Schwester. "Ich bitte sie meiner Schwester auszurichten, ich möchte mich für alles entschuldigen." Der Vater hingegen (Verteidiger Hannes Maletzke und Julian Henn) will sich vorerst nicht äußern. Die getroffene Verständigung wird das Berufungsverfahren deutlich verkürzen, einige Zeugenvernehmungen entfallen. Ursprünglich waren bis in den Januar Termine anberaumt. Auch das Opfer muss nicht mehr aussagen. Anwältin Kratzer-Ceylan ist erleichtert.

"Ich bin sehr froh, dass ihr das erspart bleibt", meint die Anwältin am Rande der Verhandlung. Sie begrüßt die Entschuldigung des Bruders und die Schmerzensgeldzahlung. Das zeige, dass sich der junge Mann von seinem Vater emanzipiert habe. "Er hat sich entschuldigt, der Vater nicht. Ich denke, in ihm ist verankert, dass er der Herrscher der Familie ist." Von Reue ist zumindest äußerlich nichts bei dem Angeklagten zu erkennen, als der Ex-Freund des Opfers in den Zeugenstand tritt und schildert, wie die Bedrohungen, die auch er erlitten hatte, seine Familie bis heute beeinflussen. Während sich der jüngere Angeklagte auch bei ihm persönlich entschuldigt, nimmt der Vater die provokant wirkende Körperhaltung ein. Ein Urteil könnte in der kommenden Woche fallen.