Augsburg

vor 42 Min.

Prozess um angedrohten Ehrenmord einer Jesidin startet heute neu

Weie eine junge Jesidin aus Augsburg eine Beziehung mit einem Muslim eingegangen war, soll ihre Familie beraten haben, wie man sie am besten umbringe. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. Nun startet das Verfahren in der nächsten Instanz.

Plus Ein Vater und ein Bruder einer Jesidin aus Augsburg wurden im März zu Haftstrafen verurteilt. Sie sollen ihren Mord geplant haben. Jetzt wird der Prozess aufgerollt.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Der Fall um einen offenbar geplanten Ehrenmord in Augsburg hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Weil ein jesidisches Mädchen einen Muslim als Freund hatte, soll die damals 16-Jährige von ihrer Familie drangsaliert, geschlagen und mit dem Tod bedroht worden sein. Bei Jesiden werden Beziehungen nur innerhalb der religiösen Gruppe toleriert. Der Vater und einer der Brüder wurden deshalb im März dieses Jahres am Augsburger Amtsgericht zu jeweils drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Nun wird der Fall wieder aufgerollt - dieses Mal vor dem Landgericht.

Das Urteil im Frühjahr war nicht rechtskräftig geworden. Die beiden Angeklagten hatten über ihre Anwälte Berufung eingelegt, wie auch die Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger des 44 Jahre alten Vaters und des 23-jährigen Bruders hatten Bewährungsstrafen für ihre Mandanten verlangt, die Staatsanwaltschaft hingegen eine noch geringfügig längere Gefängnisstrafe. Am Dienstag startet der Berufungsprozess am Landgericht als nächst höhere Instanz. Für die Verhandlung sind mehrere Prozesstage anberaumt, sie dauert vermutlich bis in den Januar hinein. Auch die Jugendliche wird erneut gegen ihre Familie aussagen müssen. Die Befragung des Opfers wird dabei unter besonderen Umständen stattfinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen