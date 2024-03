Augsburg

Nach Kahlschlag beginnt das große Aufräumen am Lech

So sieht es nach dem Kahlschlag am Lech in Lechhausen aus. 100 Bäume wurden gefällt.

Plus Das Wasserwirtschaftsamt äußert sich zu möglichen Neupflanzungen in Lechhausen. Bürger kritisierten Ausführung der Fällarbeiten. Auch darauf reagieren die Behörden.

Von Michael Hörmann

Der Kahlschlag am Lechufer zwischen Ulrichsbrücke und MAN-Brücke hat viele Menschen wütend gemacht. Rund 100 Bäume und Gehölze sind weg. Einzelne Bürger klagen im Nachgang über die Ausführung der Arbeiten. Karl Geller aus Augsburg, der selbst in der Baumpflege tätig ist, sagt: "Man kann erkennen, dass die Bäume absolut nicht fachgerecht geschnitten wurden." Gekappte und verstümmelte Bäume, keine klaren Schnitte, grobe Verletzungen der Borke nennt er als Beispiele: "Das sind Dinge, die ein Fachmann niemals getan hätte." Gefordert wird zudem eine politische Aufarbeitung der Fällungen in Lechhausen. Vonseiten der grünen Stadtratsfraktion heißt es: "Für die Zukunft muss es eine klare Abstimmung zwischen dem Freistaat beziehungsweise seinen Behörden und betroffenen Kommunen geben."

Kahlschlag am Lech in Lechhausen: Einzelne Bürger kritisieren die Ausführung der Arbeiten. Foto: Silvio Wyszengrad

Hintergrund ist die missglückte Informationspolitik, die vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth eingeräumt wurde. Die Behörde ist zuständig für den Lech, sie veranlasste die Fällungen. Die Stadt Augsburg betonte, man sei über das Ausmaß nicht informiert worden. Das Wasserwirtschaftsamt sieht es anders. Nach Informationen unserer Redaktion gab es ein Telefonat. Die Flussmeisterstelle hat die Stadt über die Fällungen unterrichtet. Allerdings, so ist nun zu hören, ausschließlich über die großen Bäume, die entfernt werden sollten.

