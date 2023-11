Barzahlung muss weiter möglich sein

Plus So praktisch die bargeldlose Bezahlung mit EC-Karte oder dem Smartphone ist: Es gibt Situationen, in denen es ohne Bargeld nicht geht.

Das Bezahlen mit der EC-Karte wird immer beliebter und ist bequem: Karte raus, ans Terminal gehalten oder eingesteckt, Nummer eingeben, fertig. Kein Suchen mehr nach Kleingeld, kein Zählen von Rückgeld und dazu eine Auflistung aller Ausgaben auf dem Kontoauszug. Praktischer geht es kaum. Außer noch mit Smartphone oder Handy. Dann spart man sich sogar die Plastikkarte. Ganz auf Bargeld zu verzichten, ist dennoch keine gute Idee.

Bargeldlose Bezahlsysteme sind auf dem Vormarsch - nicht nur im stationären Handel oder in der Gastronomie. Manchmal machen sie ein Geschäftsmodell auch erst möglich. Rund-um-die-Uhr-Tankstellen oder Automatenkioske funktionieren ohne Personal und brauchen daher entsprechende Bezahlsysteme. Wer am Parkscheinautomat die Karte stecken kann und nicht nach den passenden Münzen suchen muss, freut sich auch. Dennoch gibt es Situationen, in denen das analoge Bezahlen unersetzbar ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen