Chancen für Berufsstart stehen für junge Leute im Raum Augsburg gut wie nie

Die Firmen in der Region Augsburg zeigen eine hohe Ausbildungsbereitschaft. Jugendliche müssen jetzt in die Gänge kommen.

Nicht jede besetzte Lehrstelle wird der Agentur für Arbeit gemeldet. Dennoch lässt die Statistik aufhorchen: Offenbar finden ausbildungswillige Unternehmen in der Region Augsburg nicht die passenden Bewerber. Das Angebot an Lehrstellen für das neue Lehrjahr ist viel höher als die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die sich registrieren ließen.

Für Jugendliche bietet sich bei diesem Zahlenverhältnis die Chance, den für sie geeigneten Ausbildungsplatz zu finden. Allerdings muss dafür die Qualifikation stimmen. Die Anforderungen in der Berufswelt werden größer. Dass noch sehr viele Lehrstellen unbesetzt sind, mag daran liegen, dass einzelne Firmen hohe Erwartungen an den Nachwuchs haben. Erfahrungen aus den Vorjahren belegen, dass Betriebe und junge Menschen in den nächsten Wochen zusammenfinden werden.

Die Wirtschaft im Großraum Augsburg steht zur Ausbildung

Wichtig ist, dass die heimische Wirtschaft zur Ausbildung steht. Unternehmer im Handwerk, im Handel und in der Industrie wissen, dass sie dringend benötigte Fachkräfte am besten im eigenen Betrieb heranziehen. Die Corona-Pandemie hat allerdings auch den Ausbildungsmarkt beeinflusst. Dass jedoch die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber zurückgeht, hängt nicht allein mit Corona zusammen. Bereits in den Jahren vor Corona war zu erkennen, dass sich junge Leute gerne etwas Zeit mit ihrer Berufswahl lassen. Wer jetzt bereits weiß, dass er im Herbst seine Berufslaufbahn starten möchte, sollte nicht mehr unnötig Zeit verstreichen lassen. Ein breites Angebot an Lehrstellen ist vorhanden. Jetzt gilt es, die Dinge aktiv anzugehen und Bewerbungen zu schreiben.

