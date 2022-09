Das Agieren der Stadt Augsburg beim Turamichele ist peinlich

Plus Die städtische Verwaltung hat unterschätzt, wie eng die Augsburger mit dem Turamichele verbunden sind. Dies rächt sich jetzt.

Dass beim Turamichele-Auftritt der Blumenschmuck am Augsburger Perlachturm gefehlt hat, ist sicherlich kein Weltuntergang. Es ist jedoch ein Thema, das viele Menschen emotional berührt. Sie haben sich bereits am Wochenende gefragt, warum die Stadt Augsburg keine andere Lösung fand, als gar nichts zu machen. Der Anblick des Fensters war ein Trauerspiel. Das Turamichele konnte einem fast leidtun.