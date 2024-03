Dauerbaustelle am Staatstheater bleibt eine Zumutung

Plus Die Verzögerungen bis zur Fertigstellung des Staatstheaters sind sehr ärgerlich. Wie steht es um die Kosten? Die Stadtregierung steht unter Druck.

Die Generalsanierung des Staatstheaters Augsburg ist weiterhin ein Kraftakt. Dies gilt baulich für die laufenden Arbeiten und ebenso für die Finanzierung. Mindestens 340 Millionen Euro werden es am Ende sein. Es bleibt dabei: Die ohnehin extreme Belastung der Stadt, die durch die Theaterfinanzierung ausgelöst wurde, bremst andere Projekte nicht direkt aus. Aber der finanzielle Spielraum der Stadt ist enorm eingeschränkt. Marode Schulen dienen als Beispiel.

Die ersten Stücke werden wohl erst im Herbst 2030 am Theater Augsburg gezeigt

Dass sich beim Staatstheater die Wiedereröffnung mit ersten Premieren bis in den Herbst 2030 hinauszögert, ist absehbar. Noch im Sommer 2022 war ein anderer Zeitplan vorgestellt worden. Die Arbeiten im Großen Haus sollten im Dezember 2027 beendet sein, Erweiterungsneubau und Schauspielhaus an der Volkhartstraße sollten 2028 fertiggestellt werden. In diesem Zusammenhang muss daran erinnert werden: Seit 2016 ist das Große Haus am Kennedyplatz geschlossen. Es war derjenige Spielort, der dem Theater aus betriebswirtschaftlicher Sicht die größten Einnahmen versprach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen