Den Volksfestbesuch muss man sich finanziell leisten können

Plus Die Maß Bier wird beim Augsburger Herbstplärrer deutlich teurer. Das Vergnügen kostet, was nicht jedem gefällt. Die Schausteller haben aber auch ein Herz für ärmere Menschen.

Es fehlt nicht mehr viel, und die Maß Bier kostet beim Augsburger Plärrer elf Euro. Bei Preisen von 10,70 und 10,80 Euro in den beiden Festzelten wird mancher Besucher ohnehin schon jetzt elf Euro mit Trinkgeld bezahlen. Der Preisanstieg von 40 beziehungsweise 50 Cent gegenüber dem Osterplärrer ist heftig. Andererseits lohnt ein Blick nach München: Der Bierpreis auf dem Oktoberfest 2022 beträgt zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro. Insofern ist Augsburgs Volksfest beim Bierpreis noch als vergleichsweise günstig einzuordnen.