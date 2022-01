Der Augsburger Innovationspark ist auf einem guten Weg

Plus Als es 2013 mit den ersten Forschungseinrichtungen losging, war nicht zwingend an Erfolg zu glauben. Jetzt zeigt sich, dass der Innovationspark mehr ist als ein Forschungsareal.

Lange Zeit konnte man in Augsburg mit dem Begriff Innovationspark nicht viel anfangen. Der Park liegt an der B17, nicht weit von der Universität und dem Augsburger Fußballstadion entfernt und sollte ein "zukunftsweisendes Projekt" sein, bei dem auf einer Fläche von rund hundert Fußballfeldern Wirtschaft und Wissenschaft verzahnt werden würden. Im Mai 2013 wurden die ersten beiden Forschungseinrichtungen eröffnet.