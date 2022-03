Streit um Augsburger Klimacamp: Der Führungsanspruch der CSU geht verloren

Plus Wenn es um das umstrittene Klimacamp geht, taucht die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber ab. Eine klare Ansage von ihrer Seite, egal in welche Richtung, ist überfällig.

Das Klimacamp in Augsburg, dessen Erscheinungsbild vielen Menschen nicht gefällt, spaltet seit Langem die Gemüter in der Stadt. Im juristischen Streit ums Camp geht es aber nicht um das Aussehen, auch wenn dies gerne als Argument vorgetragen wird. Die Gerichte haben zweimal entschieden, dass das Camp rechtens ist. Es ging allerdings nicht um eine dauerhafte Duldung, sondern lediglich um einen Räumungsbescheid der Stadt Augsburg im Jahr 2020.