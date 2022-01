Die Region muss geschlossen auftreten, damit der Bahnausbau klappt

Plus Die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm muss ausgebaut werden. Die Bedenken in den betroffenen Orten darf man aber nicht vom Tisch wischen.

Großprojekte sind nicht einfach umsetzen. Die Genehmigungsverfahren sind komplex – und die Bereitschaft der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, sich zur Wehr zu setzen, ist in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen. Der Widerstand gegen Stuttgart21 steht dafür exemplarisch. In Diktaturen werden Großprojekte einfach durchgezogen. Bei uns geht das – zum Glück – so nicht. Die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm muss ausgebaut werden. Es ist wichtig, dass Augsburg und damit auch die ganze Region gut ans nationale Schienennetz angebunden ist. Ob eine abspeckte Planung, wie die SPD sie nun zur Diskussion stellt, dem gerechet werden kann, muss man in Zweifel ziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen