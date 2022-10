Diskussion um Bäume in Augsburg: Die Stadt ist kein Wald

Plus Der Protest im Reesepark und die Debatte über den Bahnhofsplatz rücken in Augsburg Bäume in den Fokus. Mehr Grün ist nötig, aber nicht die einzige Richtschnur im Städtebau.

Die Aktion des Klimacamps auf dem Reese-Areal war am Montag nach wenigen Stunden vorbei, und einen unmittelbaren Effekt hatte die Baumbesetzung der drei Aktivisten auch nicht: Die 57 zur Fällung vorgesehenen Bäume wurden allesamt umgesägt, nachdem die Polizei ein Durchgreifen mit Zwang angedroht hatte und die Baumaktivisten es auf keine Eskalation ankommen lassen wollten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen