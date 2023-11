Diskussion um Strecke für die Linie 5: Schwierig ist es überall

Plus Um den Bahnhofstunnel nicht unvollendet zu lassen, ist der Bau der neuen Straßenbahn unabdingbar. Auch abgesehen von diesen Zwängen ist diese Linie lohnend.

Bis die Straßenbahnlinie 5 einmal rollen wird, werden noch etliche Jahre vergehen, sofern das Projekt überhaupt noch verwirklicht wird. Von Enthusiasmus ist bei der Straßenbahn zur Uniklinik nicht mehr viel zu spüren. Die Umsetzung im Thelottviertel ist erwiesenermaßen kompliziert, sonst würde das Genehmigungsverfahren nicht schon drei Jahre dauern. Die Vorzugsvariante, die letztlich die Stadt durchsetzte, ist konfliktträchtig, doch man sollte auch nicht so tun, als wären die Alternativen unkompliziert. Ein Bau in der nördlichen Rosenaustraße würde Proteststürme provozieren, falls die Kastanienallee dort gefällt werden müsste. Ob Bäume erhalten werden könnten, ist strittig. Schwierig ist es überall.

Und auch der weitere Verlauf der Straßenbahn zur Uniklinik, dem man sich planerisch noch gar nicht genähert hat, wird kompliziert. Die vier Autospuren der Ackermann-Straße bleiben erhalten, doch die Kreuzung mit der B17 muss neu entworfen werden. Die Listle-Kreuzung wird ebenfalls ein dickes Brett, und während der Bauzeit auf der vierspurigen Hauptverkehrsstraße drohen ohnehin jahrelange Verkehrsprobleme.