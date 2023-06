Einbrüche im Spickel: Warum Polizei-Präsenz jetzt nötig ist

Plus Im gutbürgerlichen Stadtteil Spickel wächst die Sorge vor Einbrechern. Mehr subjektives Sicherheitsgefühl reicht aber nicht.

Im idyllischen Stadtteil Spickel scheint bei immer mehr Anwohnern sprichwörtlich Feuer unterm Dach zu sein. Nach allem, was man hört, sagen manche Bewohner inzwischen, dass sie über einen Umzug nachdenken. Hintergrund ist, dass im Spickel relativ häufig Einbrecher unterwegs sind. So etwas spricht sich herum. Gerade bei Familien mit Kindern und einem entsprechenden Sicherheitsbedürfnis löst es extrem ungute Gefühle aus.

Einbrüche in Augsburg: Das Sicherheitsgefühl spielt eine wichtige Rolle

Die Stimmung im Stadtteil ist angespannt, darauf deuten auch Aktivitäten von Politik und Polizei hin. Die Augsburger CSU lud kürzlich Anwohner zu einem Diskussionsabend ein, an dem auch Polizeibeamte und ein Experte einer Sicherheitsfirma als Ansprechpartner anwesend waren. Erst in den Osterferien hatte die Polizei im Spickel eine Schwerpunktaktion durchgeführt. Sie war Teil eines Maßnahmenpaketes, das aufgrund mehrerer Einbrüche im Jahr 2022 entwickelt worden war. Demnächst wird die mobile Wache in den Spickel kommen und dort Ratschläge geben.

