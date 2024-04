Im Ringen um Räume in Augsburg werden Konflikte zunehmen

Plus Augsburg braucht mehr Wohnraum, gleichzeitig sollen Grünflächen ausgeweitet werden. Die perfekte Lösung gibt es nicht – aber einen Grundsatz, der gelten muss.

Es ist eines der Dilemmata, mit denen sich eine wachsende Stadt wie Augsburg konfrontiert sieht. Für immer mehr Menschen braucht es immer mehr Wohnraum. Gleichzeitig sind nicht-bebaute Naturräume essentiell – Gründe wie Artenschutz, Naherholung, Hitze- und Starkregenschutz oder Luftqualität sind bekannt. Die eine Lösung, beidem gerecht zu werden, gibt es nicht. Aber einen Grundsatz, der bei allen Planungen und neuen Bauprojekten beachtet werden sollte: So viel Fläche wie möglich muss geschont werden. Doch das wird auch zu immer mehr Konflikten führen.

Flächenverbrauch: Nachverdichtung ist in Augsburg kein Allheilmittel

Was an Fläche weg ist, ist weg – zumindest für sehr lange Zeit. Projekte wie Haunstetten Südwest sind ein massiver Eingriff in Natur und Stadtteil, eine enorm große Grünfläche direkt an besiedeltem Gebiet geht dabei verloren. Das ist per se kein neuer Prozess, Augsburg ist in seiner Geschichte um ein Vielfaches gewachsen. Doch Boden ist eine limitierte Ressource, jeder Quadratmeter Verbrauch muss sorgfältig abgewogen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen