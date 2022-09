Gebührenerhöhung für Tagespflege zeugt von wenig Fingerspitzengefühl

Plus Die eklatante Kostenerhöhung für die Betreuung durch Tagesmütter in Augsburg ist nicht angebracht. Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe dürfen keine leeren Versprechen sein.

Der Zeitpunkt hätte nicht schlechter gewählt sein können. Steigende Heiz- und Stromkosten treiben die Menschen um, Mehrausgaben bei Lebensmitteln und Benzin fallen ins Gewicht. Diejenigen, die den Gürtel ohnehin schon enger schnallen mussten, wissen nicht, wie sie all ihre Kosten im kommenden Herbst und Winter bezahlen sollen. Da ist solch eine eklatante Gebührenerhöhung für die Elternbeiträge in der Tagespflege einfach nicht angebracht. Kein Wunder, dass sich postwendend Widerstand geregt hat.