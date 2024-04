Geplanter Standort für Süchtigentreff ist keineswegs fix

Anwohner im Augsburger Stadtteil Oberhausen sind weiterhin in heller Aufregung. Ordnungsreferent Frank Pintsch kämpft für das Areal bei der Kirche St. Johannes.

Es spricht für Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch, dass er sich auf Diskussionen mit den Menschen in Oberhausen einlässt. Der CSU-Politiker verteidigt die Pläne der Verwaltung, den Süchtigentreff vom Oberhauser Bahnhof zum Areal bei der Kirche St. Johannes umzusiedeln. Pintsch machte bei mehreren Veranstaltungen deutlich, dass er von der Örtlichkeit überzeugt sei. Sie sei besser geeignet als jedwede andere. Die Stadt Augsburg bliebe jedoch für weitere Vorschläge offen.

Im Umfeld von St. Johannes kann Pintsch bei den meistern Anwohnern nicht punkten. Sie glauben, dass Polizei, Ordnungsamt und Sozialarbeiter die Probleme mit den Süchtigen an diesem Standort nicht lösen werden. Groß ist die Sorge, dass die Süchtigen im unmittelbaren Umfeld ihre Drogen konsumieren werden. Sogenannte Fixerräume sind in Bayern nicht gestattet. Pintsch möchte dies ändern. Der CSU-Mann versucht, die Staatsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) umzustimmen. Die Chancen sind nicht groß. Wer das politische Agieren von Söder gegen die Legalisierung von Cannabis interpretiert, kann sich nicht vorstellen, dass der CSU-Parteichef in den nächsten Monaten eine liberale Position für Fixerräume einnimmt.

Ohne Fixerräume steht der Standort vor dem Aus

Ohne Fixerräume wird das Projekt bei St. Johannes jedoch scheitern. Das Wohngebiet mit dem Friedensplatz ist nicht geeignet, um im öffentlichen Raum Drogen zu konsumieren. Die Ängste von Anwohnern sind mehr als berechtigt. Wenn Söder nicht umschwenkt, ist das Aus des vorgesehenen Standorts absehbar.

