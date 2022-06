Irritierendes Katz-und-Maus-Spiel um den Hauptbahnhof

Plus Sollte der Augsburger Hauptbahnhof tatsächlich zu klein für mehr Zugverkehr sein, dann muss das schleunigst geändert werden.

Die Botschaften, die die Bahn am Mittwoch verkündete, sind befremdlich. Großprojekte sind schwierig und laufen nicht immer am Schnürchen. Aber wenn erst nach einem monatelangen Katz-und-Maus-Spiel bekannt gegeben wird, dass untersucht werden muss, ob der Hauptbahnhof genug Kapazitäten für mehr Züge hat, sorgt das für Misstrauen bei einem Projekt, das ohnehin mit Gegenwind zu kämpfen hat.