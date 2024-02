Kahlschlag in Augsburg: Zwist der Behörden offenbart das Dilemma

Plus Nach der Fällung von Bäumen beharken sich Stadt Augsburg und Wasserwirtschaftsamt Donauwörth auf offener Bühne. Es läuft einiges schief in Amtsstuben.

Viele Bürger sind wütend über das Ausmaß der Fällungen am Lechufer in Lechhausen. Es gibt zwar auch Menschen, die Verständnis für das Agieren der Behörden aufbringen. Knackpunkt ist gegenwärtig in erster Linie aber die missglückte Kommunikationspolitik von Stadt Augsburg und Wasserwirtschaftsamt Donauwörth.

Der Streit wird auf offener Bühne ausgetragen, wobei die Stadt weitaus heftiger in Richtung der übergeordneten Stelle austeilt. Das Wasserwirtschaftsamt hat sich mit der Kritik inhaltlich auseinandergesetzt. Es hat eigene Fehler eingeräumt, aber zumindest den Sachverhalt detailliert erklärt. Diese Information für die Öffentlichkeit kam aber viel zu spät. Man kann davon ausgehen, dass die Behörde in Donauwörth aus dem Fehler gelernt hat.

