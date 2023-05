Maxstraße: Augsburg hat jetzt eine neue Fußgängerzone, mehr aber (noch) nicht

ist ja toll was sie wollen nur was ist wenn 5 Jahre lang nur Fußgänger erlaubt sind ? niemand mehr in die Geschäfte zum einkaufen geht , dadurch die Läden abwandern ? nun ja man kann dann ja Bars und Clubs darin aufmachen ! nur dann ist da untertags nur noch Tote Hose und Nachts dadurch nur noch lautes gegrölter Lärm ! als nächste ziehen alle Mieter weg die es sich leisten können , und die meisten können es den in dieser Superlage wohnen fast nur gut Betuchte . und so wird ein neuer Slam errichtet mit so ziemlich vielen Zwielichtigen Bewohnern ! das dauert dann wieder so 20-25 Jahre ,lach , dann entdeckt die sogenannte Hippe Gesellschaft diese tolle Gegend und nach weiteren 10 Jahren ist dann wieder alles so wie es früher mal war !! als Beispiel kann ich die Berliner Bezirke Prenzel Berg , Friedrichshain , Kreuzberger anbieten !! schade das ich schon so alt bin und dann die tollen Straßenschlachten da nicht mehr miterleben kann ...

Antworten Melden