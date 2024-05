Müllentsorgung hat auch etwas mit Respekt zu tun

Plus Seinen Müll einfach in der Natur zu entsorgen, ist ein No-Go. Darauf zu setzen, dass es schon jemand geben wird, der für Ordnung sorgt, ebenso.

Ja, es ist nervig, wenn entlang des Spazierwegs lange kein Mülleimer kommt. Ja, es ist noch nerviger, wenn diese überquellen und für den eigenen Müll kein Platz mehr ist. Und ja, auf der Kiesbank an Lech und Wertach steht Besucherinnen und Besucher überhaupt kein Mülleimer zur Verfügung. Das alles sind aber keine Gründe, seinen Unrat einfach ins Grün zu werfen oder liegenzulassen. Es ist nicht zu viel verlangt, diesen wieder mit nach Hause zu nehmen. Das hat auch mit Respekt zu tun.

Immer wieder finden Spaziergänger an den Ufern des Lechs (hier Höhe Floßlände) Hinterlassenschaften von Partygästen. Zerbrochene Glasflaschen ärgern Eltern und Hundebesitzer. Foto: Jenny Jung

In den eigenen Vier Wänden oder dem eigenen Garten würde niemand auf die Idee kommen, seinen Abfall einfach auf den Boden zu werfen und liegenzulassen, bis ihn irgendjemand aufsammelt. Vermutlich, weil klar ist, dass es diesen Jemand nicht gibt. In der freien Natur darauf zu setzen, dass Reinigungskräfte der Stadt schon tun werden, was man selbst gelassen hat, ist dreist. Auch gegenüber den anderen Bürgerinnen und Bürgern, die nicht am hinterlassenen Müll die Speisekarte der vorherigen Partygruppe rekonstruieren wollen. Dazu kommen noch negative Folgen gegenüber der Natur und Tierwelt.

