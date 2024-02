Personalmangel betrifft auch "Licca Liber": Unkonventionelle Lösungen sind gefragt

Plus Die Renaturierung des Lechs könnte sich verzögern, weil im zuständigen Amt Mitarbeiter fehlen. Wäre eine Lösung machbar, die schon zu Corona-Zeiten funktionierte?

Der Lech soll in Augsburg mit etwas "Nachhilfe" wieder zu seinem ursprünglichen, etwas wilderen Naturell zurückfinden. Das Projekt "Licca liber" (freier Lech) bringt dabei Vorteile für Natur und Menschen: Wie positiv es sich auswirken kann, wenn ein Fluss als Naherholungsgebiet nutzbar ist, zeigt sich am Beispiel der Wertach, die in einigen Bereichen seit Jahren renaturiert ist. Bis es auch beim Lech so weit ist, wird es aber dauern - womöglich länger, als es für den eigentlichen Planungsprozess notwendig wäre.

"Schuld" ist der Personalmangel im Umweltreferat, das über das Projekt entscheidet. Umweltreferent Reiner Erben warnte diese Woche schon frühzeitig, dass es wohl nicht so schnell gehen werde mit "Licca liber". Eine Aussage, die nichts Gutes verheißt für den Lech. Der Personalmangel im Umweltreferat führte zuletzt häufiger zu Problemen: Bürger ärgerten sich über nicht geleerte Tonnen oder mangelnde Grünpflege. Vielleicht wäre es nötig, für dieses Referat mit seinen zahlreichen Aufgaben unkonventionelle Lösungen zu finden.

