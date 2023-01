SB-Kasse im Supermarkt: Ohne Mitarbeiter wird der Einkauf unattraktiv

Plus SB-Kassen sind für die Kunden bequem. Für die Händler lösen sie das Problem fehlender Mitarbeiter. Doch besser wird das Einkaufen so wohl nicht.

SB-Kassen sind wohl ein erster Ausblick darauf, wie wir uns den Einkauf in Zukunft vorstellen müssen. Schnell, effizient und ohne menschliche Komponente. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein rares Gut – und vielleicht kann ein Mensch auch im Einzelhandel etwas Sinnvolleres tun, als die Scancodes von Waren einzulesen und Geld entgegenzunehmen. Solange die Automatik-Kassen tun, was sie sollen, sind sie auch für die Kunden ein Gewinn. Scannen und Bezahlen geht meist schnell, und weil die Geräte wenig Platz wegnehmen, gibt es oft mehr Kassen, was lange Menschenschlangen verhindert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

