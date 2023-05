Uni Augsburg misst ihr Personal mit zweierlei Maß

Plus Ältere Professoren sollen in Pension gehen, langjährige Unipräsidenten dürfen weitermachen. Das passt nicht zusammen.

Es ist schon bemerkenswert. Die Uni Augsburg hat ein besonders strenges Regelwerk für Professorinnen und Professoren verfasst, die auch im Pensionsalter freiwillig bis zu drei Jahre weiterarbeiten wollen. Die internen Vorschriften sind rigoroser, als es rechtlich nötig wäre und für Bewerber kaum zu erfüllen.