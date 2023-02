Videoüberwachung am Kö ist kein Allheilmittel gegen Kriminalität

Plus Die Aufnahmen der Videokameras am Kö helfen der Augsburger Polizei bei der Aufklärung von Straftaten. Aber man darf sich nicht zu viel von der Überwachung erwarten.

Am Königsplatz passieren im Vergleich zu anderen Plätzen in Augsburg verhältnismäßig viele Straftaten. Allerdings liegt das nicht daran, dass der Platz besonders gefährlich ist. Der Grund sind die vielen unterschiedlichen Menschen, die am Augsburger Verkehrsknotenpunkt aufeinandertreffen: Pendler, Fußballfans, Nachtschwärmer, Passanten, Jugendgruppen, Menschen aus dem Trinker- und Obdachlosenmilieu ... Wo viel los ist, passiert auch mehr. Eine altbekannte Sache. Die Installation der polizeilichen Videokameras vor vier Jahren hat sich bewährt. Etliche Delikte konnten auch anhand der Aufzeichnungen aufgeklärt, werden. Das spricht für die Überwachung. Eines aber darf man sich nicht vormachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

