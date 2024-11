„Kopflose Entscheidung“: Scharfe Kritik an Schließungsplänen für Posttunnel am Hauptbahnhof

Nach dem Bekanntwerden der Pläne der Bahn, den Posttunnel am Hauptbahnhof dauerhaft zu schließen, regt sich Protest. CSU-Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich, der das Thema seit Jahren begleitet, kritisierte die Pläne am Donnerstag scharf. „Die Deutsche Bahn sollte aufpassen, dass sie nicht an den Pendlern und Bahnreisenden vorbei für große Verunsicherung sorgt und irreversibel Infrastruktur zurückbaut“, so Ullrich, der gleichzeitig von einem „Schildbürgerstreich“ und einer „kopflosen Entscheidung“ spricht. Offenbar wolle die Bahn zulasten einer guten Anbindung Kosten sparen. Ullrich sagte, er habe an den Vorstand der DB geschrieben. „Es muss und wird zwingend eine Neubewertung dieser Thematik erfolgen“, so Ullrich. Die neue Legislaturperiode biete dafür die Chance.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Volker Ullrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauptbahnhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis