Krankenstand ist in Augsburg im ersten Halbjahr 2023 stark gestiegen

Vor allem Rückenschmerzen und Erkältungen führten laut DAK-Gesundheitsreport vermehrt zu Ausfällen. Der Personalengpass in bestimmten Berufen verschärft die Situation.

Der Krankenstand in Augsburg und im Umland ist im ersten Halbjahr 2023 deutlich gestiegen. Wie die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK) in ihrem aktuellen Gesundheitsreport mitteilt, hatten die bei ihr versicherten Beschäftigten in der Region 24 Prozent mehr Fehltage als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Krankschreibungen ist sogar um 53 Prozent gestiegen. Der Krankenstand in Augsburg und dem Umland liegt damit leicht über dem bayernweiten Schnitt.

Zurückzuführen sei der Anstieg vor allem auf eine Zunahme bei Atemwegserkrankungen wie Erkältungen (ein Plus von 38 Prozent) sowie bei Rückenschmerzen (ein Plus von 40 Prozent), heißt es im DAK-Report. Aber auch psychische Erkrankungen spielten weiterhin eine wichtige Rolle. Ein deutlicher Rückgang sei hingegen bei Ausfällen durch Corona zu verzeichnen, hier liege das Minus bei 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Krankenstand in Augsburg erhöhte sich im ersten Halbjahr 2023 deutlich

Die Zahlen der DAK zeigen, dass sich der Krankenstand über alle Altersgruppen hinweg erhöht habe. Bei den 15- bis 29-Jährigen ist der Anstieg jedoch besonders eklatant. Im ersten Halbjahr 2023 stieg die Zahl der Krankschreibungen in dieser Altersgruppe im Vergleich zu 2022 um 87 Prozent. Die meisten langwierigen Ausfälle gehen nach wie vor auf schwere Erkrankungen bei Menschen zurück, die älter als 50 Jahre sind.

Die DAK führt den gestiegenen Krankenstand unter anderem auf den weitverbreiteten Personalmangel und die damit verbundenen Folgen zurück. 45 Prozent der Versicherten erlebten demnach im eigenen Arbeitsbereich regelmäßig Personalmangel. Im Gesundheitsreport heißt es dazu: "Beschäftigte, die regelmäßig Personalmangel erleben, haben ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Sie berichten zum Beispiel verstärkt von Schmerzen, Schlafstörungen und Erschöpfung. Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass sich die Belastungen auf den Krankenstand auswirken."

Lesen Sie dazu auch