Messerstich im Reese-Park & Co.: Das werden die größten Prozesse 2022

Plus Ein blutiger Streit unter Jugendlichen im Park, ein mutmaßlicher Drogenring in Oberhausen, Vorwürfe gegen Firmen: Diese großen Prozesse stehen 2022 in Augsburg an.

Von Jan Kandzora

So etwas gibt es in Augsburg nicht oft: Anfang des Jahres waren im Reese-Park in Augsburg zwei Jugendgruppen aneinandergeraten, ein Beteiligter hatte offenbar ein Messer dabei - und stach damit wohl mehrfach zu. Etwa 30 Jugendliche und junge Erwachsene sollen laut Zeugenaussagen an dem Abend des 22. Februar im Reese-Park aufeinandergetroffen sein. Die Lage war unübersichtlich, die Ermittlungen waren schwierig, doch nun gibt es eine Anklage und einen Prozesstermin. Es ist nur einer von mehreren spektakulären Prozessen, die im kommenden Jahr in Augsburg stattfinden sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

