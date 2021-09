Jubiläum

vor 48 Min.

Seit 50 Jahren Organist: Wolfgang Kärner liebt seine Ulricher Orgel

Plus Wolfgang Kärner spielt seit 50 Jahren die Orgel in evangelisch St. Ulrich. Zwischendurch darf es auch mal Swing, Jazz und Rock ’n’ Roll sein – und natürlich Bach.

Von Alois Knoller

Wenn er Orgel spielt, vergisst Wolfgang Kärner schon mal die Zeit. So zwei, drei Stunden verfliegen im Nu – was mitunter zu Missverständnissen führt. Als er im Urlaub eine der kostbaren Silbermann-Orgeln ewig lang spielte, kam irgendwann die Mesnerin besorgt auf die Empore herauf, ob dieser Fremde nicht eine Pfeife klauen wolle. Doch der Musikus aus Augsburg ließ einfach seiner Freude am Wohlklang des Instruments freien Lauf. Dafür hat Wolfgang Kärner ein feines Ohr, hat er doch zuhause die Erneuerung seiner Klais-Orgel in evangelisch St. Ulrich über 15 Jahre hin betrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen