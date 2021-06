Kalender

Das bietet der Juli: Die wichtigen Kulturtermine im Überblick

Einer der bekannten Künstler, der im Rahmen des Strandkorbfestivals zu sehen sein wird: Der Hamburger Hip-Hopper Jan Delay kommt am 13. Juli nach Augsburg.

Plus Klassik-Konzerte auf dem Holl-Platz, das Strandkorbfestival beginnt, die Kleine Kunstnacht kommt – im nächsten Monat ist in Augsburg jede Menge geboten.

Von Richard Mayr

Dieser Juli 2021 hat es in sich: Das Kulturleben in Augsburg bietet jede Menge Abwechslung, neue Bühnen, ein neues Festival – und dazu auch Alt-Bewährtes. Es gibt ein neues Klassik-Open-Air auf dem Elias-Holl-Platz und gleichzeitig auch wieder die Konzerte im Fronhof. Für Musicalliebhaber bietet das Staatstheater Augsburg auf der Freilichtbühne „Chicago“ an. Für alle, die noch keine Karte haben, gibt es noch Hoffnung. Die Verantwortlichen des Staatstheaters Augsburg versuchen mit aller Kraft, noch zusätzliche Kontingente zu schaffen, der Freistaat hat seine Regeln schon gelockert für Juli.

