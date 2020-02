13:01 Uhr

Klaus Wladar spielt Musik, die über sich hinausweist

Plus Der Gitarrist Klaus Wladar gibt im Rokokosaal der Regierung von Schwaben ein Konzert, das in verschiedene Welten eintauchen lässt.

Von Gerlinde Knoller

Wer den Klängen einer Gitarre lauscht, kann eintauchen in die verschiedensten Welten. Dazu Gelegenheit hatte das Publikum beim Solokonzert von Klaus Wladar, Dozent für klassische Gitarre am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg. „The World is a Guitar“ – unter diesem Motto zeigte der Gitarrist die tausend Möglichkeiten dieses Instruments, von klassischen, barocken Lautenklängen angefangen, über Tangos bis hin zu groovigem Jazz.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Erst einmal ankommen durften die Zuhörer im gut besetzten Saal bei zwei Sätzen voller Klarheit und Klangschönheit aus einer Suite von Silvius Leopold Weiss (1687–1750), einst Kammermusiker des Kurfürsten August des Starken in Dresden. Im großen Gestus einer Rossini-Oper kam Mauro Giulianis (1781–1829) Grande Ouvertüre op.61 daher – die Gitarre blieb dem Operncharakter in all seiner Dramatik treu, zeigte sich jedoch in ihrem ganz eigenen Charme, leichter und anmutiger. Souverän wechselte Klaus Wladar die Stilrichtungen, machte dem Publikum durch seine Moderationen auch richtig Lust auf seine Stücke. „Ein bisschen fordernd“, meinte er, sei eine Sonate des Argentiniers Alberto Ginastera (1916–1983), die mit allen konventionellen Regeln der Harmonielehre bricht und die verrücktesten Klangeffekte hervorbringt. Dem Gitarristen gelang es, sein Publikum zum Zuhören zu zwingen Hören, schauen, staunen durften die Zuhörer bei all dem, was Klaus Wladar der Gitarre an Stimmungen entlockte – schroffe Akkorde, bewusst gesetzte Atonalität, ein Fauchen, ein Flirren, ein Singen, Bruchstücke einer Melodie, dazu ein pochender Rhythmus. Dem Gitarristen gelang es, sein Publikum zum Zuhören zu zwingen, sich ganz auf dieses ausgefeilte klangliche Experiment einzulassen. Aufatmen. Stimmig dafür ausgewählt hatte Wladar „Koyunbaba“, eine Suite des zeitgenössischen italienischen Gitarristen und Komponisten Carlo Domeniconi, deren Titel Bezug nimmt auf einen mittelalterlichen Eremiten und Schafhirten aus Anatolien. Mit ihren orientalischen Anklängen, ihren zauberhaften Melodien, ihren ungewöhnlichen Farben war es, als würde die Musik über sich selbst hinaus in andere Sphären weisen. Dem Spiel von Wladar merkte man an, dass er diese Musik verinnerlicht hat, von ihr beseelt ist. Ausgelassen, temperamentvoll wurde es wieder bei Kostproben eines Klassikers: Astor Piazzolla (1921–1992) und seinem Tango Nuevo. Dass er auch mit jazzigen Rhythmen bestens vertraut ist, zeigte Wladar unter anderem bei Joe Zawinuls Hit „Mercy, Mercy, Mercy“. Dreimal Dank, drei Zugaben erbat sich das glückliche Publikum.

Themen folgen