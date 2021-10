Ein neues Konzept für das Festival der Kulturen

Plus Mit dem neuen Titel "Sound & Water" entwickelt sich das von Girisha Fernando kuratierte Weltmusikfestival weiter und geht eine Kooperation mit dem Welterbe-Büro ein.

Wer das Festival der Kulturen bislang im Netz sucht, wird auf die Seite der Friedensstadt Augsburg gebracht und findet dort Bilder der Weltmusiker, die 2021 in Augsburg aufgetreten sind. Im nächsten Jahr wird sich das ändern. Girisha Fernando, der langjährige Kurator des städtischen Festivals hat innerhalb der Stadtverwaltung einen neuen Kooperationspartner gefunden, der auch noch eine stattliche Mitgift mitbringt. Künftig soll das Festival den Zusatz „Water and Sound“ bekommen und zu einem Weltmusikfestival werden, das gleichzeitig auch als ein künstlerischer Beitrag zum Unesco-Weltkulturerbe Augsburg gesehen werden kann.