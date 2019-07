vor 43 Min.

Romeo und Julia in der Manege

Shakespeare ganz anders mit dem Club Y

Von Diana Zapf-Deniz

Fröhlich und beschwingt tauchten die Jugendclubber des Staatstheaters Augsburg mit dem Sesamstraßen-Song in ihre Bildergeschichte „romeoundjulia.“ ein. Zehn junge mutige Menschen im Alter zwischen 16 und 24 des Club Y wagten sich auf die Bühne und zeigten auf vielfältige Art und Weise, was in ihnen steckt. In der nahezu ausverkauften Brechtbühne wurde das Publikum in die Welt William Shakespeares von 1562 und ins Heute von 2019 entführt.

Eng miteinander verwoben waren in der großartigen Inszenierung von Nicoletta Kindermann und Katharina Rehn Spaß und Tiefsinn. Denn die Geschichte um Romeo und Julia endete in der Version des Club Y nicht in einer Tragödie, sondern mit einem offenen Schluss. Der Theaterclub entschied sich dafür, dass es jedem selbst überlassen bleibt, wie er sich in schwierigen Situationen entscheidet.

Julia, das unbeschwerte Mädchen mit rosa Kniestrümpfen, mintfarbenem Kleidchen, Turnschuhen und rosa Jäckchen erinnert sich an den Zirkus ihres Lebens, als sie einst unsterblich verliebt in ihren Romeo war. Die jungen Schauspieler, die die Bilder emotional lebendig werden ließen, prägten sich ein in den Köpfen der Zuschauer. Die Liebe wurde dabei entglorifiziert, die Absicht der Schurken lautstark deutlich. Der erste Kuss, Mord und Totschlag, Gewissenskonflikte, Liebe und Verzweiflung erzählten sich in den 16 Bildergeschichten, die unter dem Motto von englischen Songtiteln standen – und das alles in der zauberhaften Zirkuswelt mit einer Prise „Starlight Express“-Glitzer und Western-Saloon-Derbheit. Mit Gesang, Schauspiel, Dynamik in Wort und Stimme und jeder Menge Glitter ging die heitere Tragödie zu Ende. Entrückt und doch auf dem Boden der Tatsachen endete das fünfzigminütige Spektakel und die talentierten Darsteller wurden mit tosendem Applaus verabschiedet.

Themen Folgen