Ein Saxofon für Wolfgang Amadeus: Jess Gillam spielt beim Mozartfest

Jess Gillam schart ein Ensemble um sich, mit dem sie am Samstag, 28. Mai, in Augsburg auftritt. Saxofon, Seite an Seite mit Geige, Bratsche, Cello, Bass, Klavier und Percussion.

Plus Das Augsburger Mozartfest bietet ab heute wieder geballte Klassik. Das Finale aber wird eine junge Saxofonistin gestalten: die junge Britin Jess Gillam.

Von Veronika Lintner

Traut sie sich? Wird sie in Augsburg auch ein Mozart-Werk spielen? Immerhin im Herz der Mozartvaterstadt, bei einem Fest, das Wolfgang Amadeus huldigt? „Nein, nein, das mache ich nicht. Das wäre ja ein Sakrileg“, sagt Jess Gillam und lacht. Verständlich. Denn zu Mozarts Lebzeiten war ja noch gar kein Denken an ihr Herzensinstrument – das Saxofon war noch nicht erfunden. Rohrblatt, Klappen, Schwanenhals und goldener Schein, ein Instrument tief verwurzelt im Jazz. Wobei, nun grübelt die 23-Jährige doch noch: Gillam überfliegt in Gedanken ihr Programm, das sie bei ihrem Konzert am 28. Mai beim Mozartfest spielen möchte. Werke von Astor Piazzolla, Kurt Weill, Philip Glass, die breite Palette ihres Talents und Repertoires. Hat da nicht doch ein Mozart Platz? „Ach, wer weiß. Warten Sie auf die Zugabe!“

