Norbert Kiening als BBK-Präsident bestätigt

Der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler hat den Diedorfer Künstler Norbert Kiening im Amt bestätigt, schon zum zehnten Mal.

Der Künstler Norbert Kiening bleibt weiter Präsident des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen udn Künstler (BBK) im Bezirk Schwaben-Nord und Augsburg. Die Mitgliederversammlung fand erstmals in den neuen Räumen im Glaspalast statt. Auf Kiening entfielen 81 Prozent aller Stimmen, damit wurde er zum zehnten Mal im Amt bestätigt. Seit 2005 ist Kiening Mitglied des Präsidiums des BBK, in all den Jahren vertrat der Verband bei geringen Schwankungen etwa 300 Künstlerinnen und Künstler der Region und arbeitete eng mit dem Bezirk Schwaben und der Stadt Augsburg, Landkreisen und Kommunen und anderen Partnern intensiv zusammen.

Der BBK präsentiert jetzt im Glaspalast seine Ausstellungen

Seit November 2023 ist der BBK mit seiner Galerie in den Kunstcluster des Glaspalastes eingebunden. In diesem kurzen Zeitraum integrierte sich der Verband erfolgreich in die neue Situation, wie der BBK mitteilt. Ohne Unterbrechung wurde das Ausstellungs-Programm in den neuen Räumlichkeiten fortgesetzt, nach der 75. Großen Schwäbischen Kunstausstellung in der Halle 1, ist aktuell die Mitglieder-Ausstellung "Members Only" mit 120 Künstlerinnen und Künstlern des BBK zu sehen. Zudem präsentiert der BBK in seiner Galerie im 2. Stock mittlerweile die vierte Ausstellung, "Zwischenräume" heißt die Schau von Nina Zeilhofer. (AZ)