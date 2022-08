Augsburg

Tocotronic verwandeln die Augsburger Freilichtbühne in eine große Tanzfläche

Plus Punkige Gitarrenriffs, poppige Klänge und tiefgreifende Texte gehören zu Tocotronic. Neben Ekstase sorgt die Alternative-Rockband damit für gewohnt gesellschaftskritische Momente.

Von Laura Wiedemann

Was passt auf die 30 Zentimeter zwischen Sitzfläche und Stuhllehne des Vordermanns? Eine Schallplatte, eine Gurke, vielleicht eine Katze, aber sicherlich kein tanzender Tocotronic-Fan. Beim Konzert der Hamburger Alternative-Rockband verwandelt sich die Augsburger Freilichtbühne deshalb in eine große Tanzfläche. Auf der Tribüne steigen unzählige Besucherinnen und Besucher auf ihre Sitze, grölen lautstark Songtexte mit, tanzen die Treppen hinauf und hinab, und direkt vor der Bühne entsteht im Graben ein Mini-Moshpit, in dem die Fans in Ekstase gegeneinander pogen. „Ihr seid irre“, ruft Sänger und Gitarrist Dirk von Lowtzow, „ Augsburg ist das bessere München.“ Das Publikum jubelt.

