Brechtfestival

vor 48 Min.

"Memoria" in Augsburg: Die Gewalt-Geschichte wiederholt sich

Plus Das Dokumentar-Stück "Memoria" wird von der Gegenwart eingeholt: In Russland wird der Menschenrechtler Oleg Orlow verurteilt, während es in Augsburg um seine Organisation geht.

Von Richard Mayr

Auf dem Programm sah das aus, als ob alles lang entfernt in der Geschichte spielen würde: Erinnerungsarbeit, deutsche Opfer des Stalinismus, aufgezogen an der Brecht-Schauspielerin Carola Neher, die 1941 im Gulag an Typhus starb. Allerdings holte den Dokumentar-Theaterabend "Memoria" die Gegenwart ein. Ein Gericht in Russland verurteilte am Tag der Aufführung den russischen Menschenrechtler Oleg Orlow, der Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Memorial war, zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Die Menschenrechtsorganisation "Memorial" war ein Thema des Theaterabends. Also musste Irina Scherbakowa, ebenfalls Mitbegründerin von Memorial und für die Aufführung im Rahmen des Brechtfestivals nach Augsburg gekommen, nach dem Stück und vor dem Publikumsgespräch dem ARD-Tagesthemen-Sprecher Ingo Zamperoni noch schnell ein Interview geben. Und alles wirkte, als ob sich die Geschichte in Russland einfach wiederholt, oder wie Scherbakowa das nach dem Stück gesagt hat: "Sie bewegt sich in Spiralen."

Es gäbe schon um diesen Theaterabend herum viel zu erzählen. Die Regisseurin Anastasia Patlay hat "Memoria" 2022 unmittelbar vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine in Moskau uraufgeführt. Damals war die Menschenrechtsorganisation "Memorial" vom Obersten Gericht Russlands gerade verboten worden. Patlay, die schon 2021 nach Spanien emigriert ist, kehrte nach dieser Uraufführung nicht mehr nach Russland zurück. Sie sagt, dass heute eine freie Theaterarbeit in Russland nicht mehr möglich sei. Das Stück macht nicht nur den sowjetischen Staatsterror sichtbar, sondern durch sein Verbot auch das neue russische Zensur-, Unterdrückungs- und Gewaltsystem unter Putin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen