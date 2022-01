Ausstellung in Augsburg

vor 16 Min.

Monika Mendat zeigt in Augsburg, wie es ist, wenn Auschwitz Heimat ist

Die Künstlerin Monika Mendat arbeitet in ihrer Malerei ihre Familiengeschichte auf, die an den Ort des Lagers führt - in die Stadt Oswiecim in Polen.

Von Edith Heindl

Überraschend ist die Begegnung mit Monika Mendats Bildern in der Ausstellung „Heimat Auschwitz“ beim Betreten des S-Forums der Stadtbücherei Augsburg, denn die 13 großformatigen Gemälde in Acryl- und Collagetechnik hängen nicht, sie stehen: in fünf Bilderreihen hintereinander in Holzaufstellern auf dem Boden oder, wie die Malerin betont, „auf der Erde, die sich im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau überall mit der Asche der verbrannten Juden als riesigem Krematorium vermischt“. Die familiären Wurzeln von Monika Mendat liegen an einem der schlimmsten Orte der Weltgeschichte Seit 25 Jahren setzt sich Monika Mendat künstlerisch mit ihren familiären Wurzeln „in einem der schlimmsten Orte der Weltgeschichte“ auseinander, wie sie betont. In Oswiecim, dem Geburtsort ihrer polnischen Mutter, konfrontiert sich die Historikerin mit ihrer Familiengeschichte. Deren Geografie ist untrennbar mit dem Ort der industrialisierten Vernichtung jüdischen Lebens in Europa verbunden. Auschwitz lag unweit des größten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers. Dieses Spannungsverhältnis thematisiert die Malerin in „Heimat Auschwitz“ in abstrahierenden Bildern, die sie mit historischen Schwarz-Weiß-Fotografien aus dem Lager – Leihgaben des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau – kombiniert. Nah und fern sei ihr diese „Heimat Auschwitz“, die sie in Bildern wie der Acrylcollage „Ostatni Etap“ (Letzte Etappe) verarbeitet. Auf pastosem weißem Farbgrund aufgebracht sind echte Holzsplitter der sogenannten „Selektionsrampe“, einem Holzgerüst, an dem die Todestransporte im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ankamen. In einer Reihe neben der Collage steht die gestische Farberkundung „Farbgebiet. Befreiung“. Es deutet, wie die Künstlerin erklärt, den Weg aus der Vernichtung. Vom Dunkel zur Farbe sollen Betrachter über die Vergangenheit ins Jetzt geführt werden, das Gefälle von Auschwitz als Ort des Todes und des Lebens ausdrücken. Ausstellung "Heimat Auschwitz" noch bis Ende Januar in der Stadtbücherei Augsburg Im Beiheft zur Ausstellung stellt die 47-Jährige die maßgeblichen Fragen der Nachgeborenen nach Kollektivschuld und historischer Verantwortung. „Heimat Auschwitz“ ist ein Appell zum „Nie wieder“. Lesen Sie dazu auch Ausstellung Plus Ihre schwierige Herkunft aus Auschwitz

Literatur "Serge" von Yasmina Reza: Mit falschen Wimpern nach Auschwitz

Augsburg Plus Auf den Spuren der jüdischen Familie Bernheimer in Augsburg „Heimat Auschwitz“ ist bis zum 31. Januar in der Stadtbücherei Augsburg zu sehen.

Themen folgen