Mit dänischen Gästen und Bachs Erbe: Mozart@Augsburg kündigt Konzerte für 2024 an

Das Mozart-Festival soll auch 2024 wieder die Gäste begeistern. Ein Pianist hat angekündigt, dass er in diesem Jahr früher als gewohnt auftreten wird.

Das Festival Mozart@ Augsburg blickt voraus ins neue Jahr: Der Konzertpianist Sebastian Knauer will mit seiner Konzertreihe diesmal nicht im Herbst, sondern schon im Sommer starten. Die ersten zwei Termine stehen fest, der Vorverkauf beginnt am Montag, 11. Dezember.

Los geht es am Sonntag, 16. Juni, im Herrenhaus Bannacker, unter dem Motto "Cabaret". Gastkünstlern aus Dänemark soll bei diesem Konzert die Bühne gehören: "Gar nicht so typisch klassisch", so beschreibt Knauer das Figura Ensemble aus Kopenhagen, mit seiner Besetzung Akkordeon, Klavier, Percussion, Bass, Gesang. Im Herrenhaus widmen sich die Musiker - mit der Mezzosopranistin Helene Gjerris - den Liedern aus einer Blütezeit des Kabaretts- und Salonmusik, den Werken von Hanns Eisler, Kurt Weill und Friedrich Hollaender. "Ich werde mich dazugesellen", erklärt Sebastian Knauer. Er wird George Gershwins "Rhapsody in Blue" spielen, ein Piano-Solo zwischen Klassik und Jazz, das 2024 seinen 100. Geburtstag feiert. "Das Konzert soll wie ein Sommerfest werden, mit Aperitiv und Barbecue", kündigt der Festival-Leiter an.

Mozart@Augsburg 2024 präsentiert "Überbach" mit Sebastian Knauer

Beim zweiten Konzert, am Sonntag, 25. August, wird Knauer in der evangelischen St. Ulrich Kirche in Augsburg das Werk "Überbach" spielen: "Dieses Stück hat mir 2016 der junge Komponist Arash Safaian gewidmet. Es erreicht eine ganz neue Klangwelt, aber ist doch sehr harmonisch." Für dieses Opus mit Klavier, Streichorchester und Vibraphon hat Knauer einen Gastkünstler am Schlagwerk engagiert: Morten Friis von der dänischen Rhythmus-Kombo Safri-Duo, die mit Played-A-Live im Jahr 2000 einen Ohrwurm in den Charts platzierte. In "Überbach" hallt das Erbe von Johann Sebastian Bach nach - und deshalb ergänzt Knauer das Programm mit drei Konzerten für Klavier und Orchester des Barockmeisters.

Das Festival Mozart@Augsburg bietet seit 2021 Konzerte in Augsburg und der nahen Umgebung. Was hinter dem Plan für die neue Saison steckt? Knauer will, so erklärt er, die Konzerte etwas luftiger über das Kalenderjahr verteilen, präsent bleiben. Weitere Konzerttermine werde er Anfang 2024 bekanntgeben. (veli)

Info: Der Vorverkauf für beide Konzert beginnt am Montag, 11. Dezember. Tickets gibt es unter www.reservix.de und im Ticketshop der Augsburger Allgemeinen.

