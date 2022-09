Revolverheld trifft Pianist: Johannes Strate gibt ein Duo-Konzert in Augsburg

Plus Beim Festival Mozart@Augsburg spielen Konzertpianist Sebastian Knauer und Johannes Strate, der Sänger der Popband Revolverheld, ihre Herzensstücke.

Beim dritten Konzert des Festivals Mozart@Augsburg 2022 lässt Sebastian Knauer Beethoven sprechen – der Pianist greift zur „Mondscheinsonate“. Dieses unsterbliche, nachtschattige Werk in cis-Moll eröffnet Knauer mit pochendem, festem Puls, getragen und klar. Im Publikum in der Ulrichskirche: Stille, nur andächtiges Lauschen. Sogar bei denjenigen, die wohl nicht zuallererst für Knauer hierher spaziert sind. Sondern für den Popstar, der Knauer gleich Gesellschaft leisten wird: Johannes Strate, Stimme der Pop-Rocker von Revolverheld.