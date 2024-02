Geschichte

Willy Bernheims Erinnerungen: "Und über uns plötzlich schwarze Messerschmidts"

Plus Willy Bernheims Erinnerungen an Verfolgung, Flucht und seinen Kampf gegen Nazi-Deutschland als französischer Soldat liegen jetzt gedruckt vor – ein großartiger Text.

Von Angela Bachmair

Minen, Bomben, Granaten, Maschinengewehrsalven, Tote und Verwundete. Und mittendrin in diesem Grauen des Krieges ein Mann aus Augsburg: Willy Bernheim, 44 Jahre alt, Sanitätsfahrer in der französischen Armee. Als Jude musste er vor den Nationalsozialisten fliehen, als Soldat half er, Europa von ebendiesen Nazis zu befreien, mit der berühmten Division Leclerc zog er im August 1944 siegreich in Paris ein. Und als das Grauen vorbei war, setzte er sich hin und schrieb auf, was er zwischen 1933 und 1945 erlebt hatte. Seine Erinnerungen liegen jetzt gedruckt vor – ein höchst eindrucksvoller, ja großartiger Text.

Die bewegte Lebensgeschichte des Augsburgers Willy Bernheim

Doch von Anfang an: Willy Bernheim, am 1. Juni 1900 geboren, wächst mit zwei Brüdern in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Als 17-Jähriger meldet er sich freiwillig zum Dienst in der deutschen Armee, nach Kriegsende studiert er Chemie und tritt in die väterliche Firma ein – R. Bernheim in Pfersee, eine Chemiefabrik. Er leitet sie mit Vater und Onkel, lässt sich taufen, um eine nicht jüdische Frau zu heiraten, ist beruflich und gesellschaftlich erfolgreich. 1933, kurz nach der Machtübertragung an Hitler, wird er verhaftet, ihm werden Devisenvergehen und Steuerhinterziehung vorgeworfen, ein Vorwand, um den jüdischen Unternehmer aus seinem Betrieb zu drängen. Zwei Jahre sitzt er in Haft, in Augsburg und Landsberg, und als er 1935 entlassen wird, ist die Firma "arisiert" und das Vermögen beschlagnahmt. Willy Bernheim besitzt nichts mehr.

