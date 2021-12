Jüdisches Museum Augsburg

12:00 Uhr

Neue Leiterin des Jüdischen Museums: Ein Gespräch mit Mietik Pemper veränderte ihr Leben

Plus Zu ihrem Lebensthema fand Carmen Reichert, die neue Leiterin des Jüdischen Museums Augsburg-Schwaben, über ein Interview als Schülerreporterin. Wir stellen sie vor.

Von Richard Mayr

Ihre künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird Carmen Reichert kommende Woche das erste Mal kennenlernen – in einer Videokonferenz. Ihre neue Stelle als Leiterin des Jüdischen Museums Augsburg-Schwaben tritt sie dann im Mai 2022 an. Damit hat der Stiftungsrat des Museums schnell eine Nachfolgerin für Barbara Staudinger gefunden, die kommendes Jahr das Haus in Richtung Wien verlässt. Mitte September wurde bekannt, dass Staudinger dort die Leitung des Jüdischen Museums übernimmt.

