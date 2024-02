Brechtfestival

16:56 Uhr

Julian Warner: Das ist meine Brecht-Inszenierung

Plus Der Festivalleiter gibt beim AZ-Format "60 Minuten mit ..." Auskunft über seine Handschrift als Kurator und über die Möglichkeiten, die der Stadtteil Oberhausen dem diesjährigen Programm bietet.

Von Stefan Dosch

Überrascht wirkt er schon ein wenig, dass die erste der an ihn gerichteten Fragen nicht gleich aufs Brechtfestival zielt. Aber die Sache mit seiner Unterschrift unter einen offenen Brief von Künstlern, die sich gegen die BDS-Resolution der Bundesregierung wandten, hat zu Jahresbeginn nun mal für Furore gesorgt, was zu erneuter Nachfrage berechtigt. Und Julian Warner, der Leiter des Augsburger Brechtfestivals, lässt sich dadurch auch nicht aus der Ruhe bringen und erklärt also noch einmal, wie es zu seiner Unterschrift kam: Damals, im Jahr 2020, als er mit dem Kuratieren von Projekten begann und er hierfür Kontakt zu Künstlern "des globalen Südens" suchte, da habe er das Gefühl gehabt, die BDS-Resolution erschwere die Arbeit mit diesen Künstlern, weshalb er unter den besagten Brief seine Unterschrift gesetzt habe. Inzwischen aber, nach den Ereignissen der letzten Documenta und dem Angriff der Hamas auf Israel, inzwischen "ist eine komplett andere Situation entstanden", und er, Warner, distanziere sich von dem besagten Brief.

Die nochmalige Klarstellung, sie war so etwas wie die Präambel zum eigentlichen Thema der "60 Minuten mit ...", dem einstündigen Podiumsgespräch der Feuilletonredaktion der Augsburger Allgemeinen mit Julian Warner. Ums Brechtfestival sollte es gehen in dem öffentlichen Fragespiel zwischen Feuilletonchef Richard Mayr und Julian Warner in der AZ-Heimatwelt in der Maximilianstraße. Wobei der Festivalleiter sich hierbei oftmals nicht in der Eindeutigkeit äußerte, wie er das bei der einleitenden Unterschriften-Frage tat. Warner, in lässigem Schlabberlook und stets gut gelaunt die Fragen parierend, nähert sich den angesprochenen Themen vielmehr in kreisförmiger Bewegung, lässt sich auch gerne von den eigenen Assoziationen und spontanen Einfällen führen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen