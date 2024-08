Jan T. Wilms ist neuer Leiter des Zentrums für Gegenwartskunst

Die neue Leitung des Zentrums für Gegenwartskunst in Augsburg steht nun fest: Zum 1. Oktober wechselt Jan T. Wilms, bisher Direktor des Kunsthauses Kaufbeuren, in den Augsburger Glaspalast, wie es in einer Pressemitteilung der Kunstsammlungen & Musseen Augsburg heißt. Wilms tritt dort die Nachfolge von Thomas Elsen an, der zum 1. August in den Ruhestand gegangen ist. Im Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast ist der 46-jährige Kunsthistoriker zuständig für das Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm sowie die kommunale Sammlung für Gegenwartskunst.

Beruflicher Start in der Pinakothek der Moderne

Der 1978 in Bonn geborene Wilms studierte Regionalwissenschaften Nordamerika, Politische Wissenschaft und Kunstgeschichte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Erste berufliche Station nach seinem Studium war ein Volontariat in einem 2009 neu gegründeten Atelierhaus der Stadt München. Anschließend wechselte er in die Pinakothek der Moderne, wo Jan T. Wilms als Gastkonservator der International Patrons of the Pinakothek für den Sammlungsbereich „Kunst nach 1945‘“ der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen zuständig war. Gemeinsam mit Dr. Corinna Thierolf, Hauptkonservatorin der Bayer. Staatsgemäldesammlungen, war er in dieser Funktion unter anderem auch für das Ausstellungsprogramm in der damaligen Staatsgalerie für Moderne Kunst im Augsburger Glaspalast verantwortlich. Bis Ende September ist Wilms noch im Amt des Direktors des Kunsthauses Kaufbeuren, wo er seit 2015 fast 30 Ausstellungen vorwiegend zur Kunst des 20. und 21. Jahrhundert sowie zu kulturhistorischen Themen kuratiert hat. Als Kulturmanager und Autor arbeitet er zudem mit jungen wie etablierten Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland.

Kulturreferent Jürgen Enninger: „Jan T. Wilms ist ein erfahrener Ausstellullungsmacher“

„Ich freue mich außerordentlich auf meine neuen Aufgaben in Augsburg. Und ganz besonders gespannt bin ich darauf, die vielfältige Kunst- und Kulturszene Augsburgs kennenzulernen. Denn obwohl ich schon lange in Bayern lebe, ist Augsburg für mich noch zumeist unbekanntes Terrain. Ich glaube, dass der Blick von außen und ganz neu zu starten, genau die richtige Ausgangsposition für mich und auch für das Zentrum für Gegenwartskunst ist“, wird Wilms in der Pressemitteilung zitiert. „Jan T. Wilms ist ein erfahrener Ausstellungsmacher, der ein neues, auch internationales Netzwerk mit nach Augsburg bringt. Tragfähige Netzwerke sind für mich die Basis für herausragende Kulturarbeit“, kommentiert Kulturreferent Jürgen Enninger den Neuzugang in Augsburgs Kulturleben. Für Christof Trepesch, den Leitenden Direktor der Kunstsammlungen & Museen Augsburg, ist das Zentrum für Gegenwartskunst ist ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Museumslandschaft in Augsburg. „Dort werden aktuelle Kunstströmungen ausgestellt und wichtige Themen unserer Zeit zur Diskussion gestellt. Ich bin gespannt, wie Jan T. Wilms als neuer Leiter und erfahrener Kollege mit seinen Projekten neue Perspektiven schafft und unseren Blick lenken und weiten wird.“ (AZ)