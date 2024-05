Mark Forster muss Konzert in Augsburg absagen

Mark Forster tritt am Samstag nicht in der Schwabenhalle auf. Wegen Krankheit fallen drei Konzerte seiner Tour aus.

Mark Forster kann nicht in Augsburg in der Schwabenhalle auftreten, wie er und sein Management am Samstagnachmittag mitgeteilt haben. Wegen einer Erkrankung muss er die nächsten Shows absagen. Auch die Auftritte in Erfurt und Düsseldorf entfallen. Auf Facebook hat er das selbst über seinen Account mitgeteilt. Der Augsburger Auftritt am Samstag, 18. Mai, entfällt ersatzlos, wie Forster dort mitgeteilt hat.

Grund für die Absage ist eine Mittelohrentzündung, wie Mark Forster selbst schreibt. Dort heißt es: "Das linke Ohr ist taub. In Innsbruck waren schon alle da und ich bin aufgetreten. Mir wurde sehr deutlich gesagt, dass ich das nicht mehr machen soll." Infos zur Ticketrückgabe werden von Forster und seinem Management noch bekannt gegeben. (AZ)