Zum Abschluss ein Star mit Noblesse: Véronique Gens

Plus Zum Abschluss erklingt im Kleinen Goldenen Saal Musik vom Hof des Sonnenkönigs. Das Faltblatt gab sich verstockt – seine musikalische Wirkung verfehlte der Abend nicht.

Von Rüdiger Heinze

Kurzes, kompaktes Finale des Mozartfests 2023: Véronique Gens und das Ensemble Les Surprises sangen und spielten vor allem Jean-Baptiste Lully, den machtbewussten Komponisten-Platzhirsch (und Tänzer) am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. – jedenfalls bis zum Verlust der herrscherlichen Gnade. Ein rares, reizvolles Programm, zumal weitere französische Komponisten aus Umfeld und Konkurrenz erklangen: Henry Desmarets, Pascal Collasse, Marc-Antoine Charpentier. Wann ist diese barock-höfische Musik in Augsburg schon einmal zu erleben? Oder Couperin, Rameau, Marais etc.? So gut wie nie.

Gegeben wurde also ein Spezialprogramm, überdies konzeptuell zusammengestellt: So wie Cecilia Bartoli vor Jahren eine Hommage an die große romantische Sängerin Maria Malibran herausbrachte, so ehrt nun Véronique Gens die große barocke Sängerin Marie Le Rochois mit einer Kompilation von Ausschnitten ihrer seinerzeit bedeutenden Partien: Lullys "Armide", Charpentiers "Medee", Collasses "Achille et Polyxene". Und diese Zusammenstellung war in ein dramaturgisches Konzept nach der Form von Lullys ausgedehnter fünfaktiger Tragedie lyrique gebracht, in eine "Art imaginäre Oper", in der Verlust und Tod – und in den Rahmenakten – unglückselige Mutterschaft thematisch behandelt sind.

