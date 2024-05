Was kann die Gesellschaft von der Klassik lernen, Herr Pickel?

Mozartfestleiter Simon Pickel ist der nächste Gast der Live-Interview-Reihe "60 Minuten mit…". Am 4. Juni kommt er kurz vor Festivalbeginn in die AZ-Heimatwelt.

Wie viel Überredungskunst ist nötig, um hochkarätige Musikerinnen und Musiker nach Augsburg zu locken? Oder kommen die von selbst? Und wie viel Mozart muss eigentlich in einem Mozartfest stecken? Das sind Fragen, die Mozartfestleiter Simon Pickel gestellt werden, wenn er am Dienstag, 4. Juni, um 18 Uhr Gast unseres nächsten Live-Gesprächs ist: Dann heißt es in der AZ-Heimatwelt nämlich wieder "60 Minuten mit…". Und Simon Pickel steht dann bereits mit seinem Mozartfest 2024 in den Startlöchern, es wird vom 7. bis zum 16. Juni stattfinden.

Als Motto hat Pickel für seine Festivalausgabe in diesem Jahr die Losung "gemeinsam" ausgegeben, in seiner französischen Übersetzung versteht man auch gleich den musikalischen Zusammenhang: "Ensemble" heißt es dort. Und bei der Programmvorstellung hat Kulturreferent Jürgen Enninger darauf hingewiesen, das ruhig auch politisch verstehen zu können. Darf das auch so verstanden werden, Herr Pickel? Und welche politischen Lehren können wir aus der Musik ziehen? Was können wir als Gesellschaft von der Musik lernen? Die Fragen stellt an diesem Abend Richard Mayr, Leiter der Kultur- und Journalredaktion der Augsburger Allgemeinen.

Mozartfestleiter Simon Pickel kommt in die AZ-Heimatwelt

Simon Pickel ist Kulturmanager und Musikwissenschaftler. Bevor er 2015 in Augsburg Leiter des Mozartbüros und Chef-Organisator des Mozartfests wurde, hat er im Management des Londoner Chamber Orchestras of Europe mit Sitz in London gearbeitet. Im Anschluss kam der gebürtige Nürnberger ins Schwäbische, genauer nach Marktoberdorf ins Allgäu, wo er der Generalsekretär der Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände war. In den Musikbetrieb konnte er auf verschiedene Weise blicken.

Eines der Augsburger Anliegen von Simon Pickel ist es auch, mit neuen Klassik-Formaten ein neues Publikum in der Stadt anzusprechen und für die Klassik zu gewinnen. In diesem Jahr hat Pickel das Ensemble Quatuor Ébène eingeladen, das seine Streichinstrumente um die elektronischen Klänge von Xavier Tribolet erweitert. Und zum Abschluss des Festivals gibt es eine musikalische Winterreise, in der Schubert und Nick Cave zusammen zu hören sein werden, präsentiert von Schauspieler Charly Hübner, dem Ensemble Resonanz und einer Jazzband. Gelingt es mit solchen Formaten, neue Publikumsschichten zu gewinnen?

Das Live-Interview "60 Minuten mit … Simon Pickel" findet wieder in der familiären und lockeren Atmosphäre der AZ-Heimatwelt (Maximilianstraße 3 in Augsburg) statt. Seien Sie dabei. Termin ist der Dienstag, 4. Juni, um 18 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro. Karten gibt es über das Ticketportal Reservix zu kaufen oder in AZ-Heimatwelt.